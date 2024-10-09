Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

Первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. Такое заявление на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Хорватии 9 октября, сделал Владимир Зеленский, передают «Ведомости».

По словам Зеленского, Россия «геополитически проиграет», если Украина вступит в НАТО. На этом фоне он выразил уверенность, что приглашение его страны в альянс и членство в нем станут «реальными шагами к миру».

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Напомним, что первые заявления о «плане победы» Зеленский сделал в конце августа. На тот момент было известно, что он включает в себя четыре пункта, первым из которых было нападение на Курскую область. Позже к ним добавился пятый пункт, который, по словам Зеленского, понадобится Украине после победы.