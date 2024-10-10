Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от участия в новых дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии написал в социальной сети Truth Social в ответ на предложение телеканала Fox News провести дебаты 24 или 27 октября.

"Процесс уже зашел слишком далеко, голосование уже началось - рематча не будет!" - написал Трамп, добавив, что Харрис недавно заявила, что не будет делать ничего иначе, чем Байден, а значит, по его мнению, нет смысла проводить дебаты.

Трамп заявил, что Байден возненавидел Харрис после выхода из президентской гонки

Трамп заявил, что принял прошлое приглашение от Fox News для проведения дебатов с Харрис 4 сентября, но она отказалась. Он также отметил, что его популярность среди избирателей растет, особенно в ключевых штатах.

10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. После них Трамп заявил, что отказывается проводить новый раунд дебатов, потому что делать это "уже слишком поздно". Вице-президент в свою очередь заявила, что готова к новому раунду дебатов со своим оппонентом. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.