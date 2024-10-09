В Сербии заявили, что на Орбана готовилось покушение

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«Что касается самих угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить — далеко не случайность», — сказал он.

Вулин напомнил, что за короткий промежуток времени было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе.

«Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер­-министра Венгрии Виктора Орбана. Все эти политики считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине», — добавил Вулин.

Он также отметил, что на этом фоне в Белграде в ходе беспорядков была предпринята «попытка насильственных перемен».

Ранее Вулин заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу из-за его позиции грозит такая же опасность, как Фицо и Трампу.