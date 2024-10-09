В НАТО назвали официальную причину переноса заседания Рамштайн в Германии

Заседание в формате Рамштайн, запланированное в Германии 12 октября, перенесли на неопределенный срок из-за приближения урагана Милтон, новая дата будет назначена позже, сообщает «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По данным источников издания в НАТО, решение об отмене связано с приближением урагана «Милтон», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».

Напомним, власти Германии собираются рассмотреть новый пакет помощи Украине на предстоящем саммите в формате «Рамштайн», который пройдет 12 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что важно четко определить потребности Украины, прежде чем предоставлять дополнительную поддержку.