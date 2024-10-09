Идеальными посредниками для урегулирования конфликта на Украине могут быть партнеры России по объединению БРИКС. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква.

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«На данном этапе посредничество все же может помочь. В этом определенные услуги могут оказать партнеры России по БРИКС+ — прежде всего Китай, Индия, Бразилия и ЮАР», — отметил он.

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Вместе с тем, по мнению эксперта, очень важно, чтобы российские и украинские представители смогли поговорить друг с другом напрямую, без посредников. Однако в ближайшей перспективы подобный диалог вряд ли возможен, поскольку, как отмечает Саква, пропасть между сторонами очень велика.

Ранее верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что украинский конфликт можно завершить за 15 дней. По его словам, к этому приведет отказ стран Запада предоставить Украине помощь.