Член парламента Франции Орельен Сентул возмутился отсутствием результатов расследования подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в обращении депутата к главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

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«Господин Орельен Сентул спрашивает господина министра Вооруженных сил и по делам ветеранов [Франции Себастьяна Лекорню] об отсутствии официальных данных о результатах расследований, касающихся саботажа газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Действительно, более чем через год после этого саботажа международные судебные расследования не дали удовлетворительного ответа. Из трех стран, инициировавших расследования, Швеция и Дания завершили свои расследования в январе и феврале 2024 года, не предоставив широкой общественности никаких материалов для ответа», — пишет парламентарий.

Раскрыты подробности организации подрыва «Северных потоков»

Различные расследования международной прессы ясно указывают на то, что западные спецслужбы быстро установили бы связь между нападением и украинским спецназом. (...) В то время как была совершена атака на энергоснабжение крупного партнера, члена Европейского Союза, национальное представительство должно иметь доступ к информации, имеющейся в распоряжении исполнительной власти. По-видимому, нет никаких оснований для того, чтобы они были защищены военной тайной Орельен Сентул член парламента Франции

Он подчеркнул, что эти данные представляют особый интерес.

«Знаменуя собой поворотный момент, это событие является необходимым элементом для правильного понимания ситуации в Европе и геополитических проблем украинского конфликта», — подчеркнул автор обращения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию подрывов «Северных потоков» не выполняются, несмотря на неоднократные призывы к этому со стороны Москвы. Она назвала подрывы газопроводов «вопиющим актом международного терроризма», попадающим под несколько международных договоров.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.