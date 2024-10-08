Против Столтенберга подадут иск

Французский издатель Патрик Пазен, подавший в суд на Йенса Столтенберга, рассказал, что готовит гражданский иск против бывшего генсека НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, экс-глава альянса должен был подтвердить обязательство НАТО не расширяться на восток и не принимать Украину в свой состав, чтобы предотвратить украинский конфликт.

Истец пояснил, что изначально подал жалобу лишь от своего имени, а в настоящее время собирается собрать подписи как можно большого количества европейцев, американцев, россиян и украинцев.

«У них [граждан РФ и Украины] есть законное право судить Столтенберга за его ложь», — отметил Пазен.

Издатель уточнил, что намерен перевести поданную им жалобу на несколько языков и разместить на своём сайте, чтобы любой желающий мог присоединиться к ней.

«Западные СМИ врут про то, что происходит. Очень трудно доносить другую точку зрения, поэтому они и запретили российские СМИ. Каким бы ни был результат, важно то, что эта инициатива дает возможность рассказать об этом, представить другую картину, основанную на законе, а не на интересах ВПК», — разъяснил писатель.

Пазен рассказал также, что отправил письма президенту Сената Франции и начальнику Генштаба французской армии, в которых напомнил о том, что возможная отправка французских солдат на Украину является нарушением международного права.