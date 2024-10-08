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Хорватский президент пообещал не допускать отправки солдат на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не допустить отправку солдат на Украину. Об этом сообщает информационное агентство "Танюг".

Хорватский президент пообещал не допускать отправки солдат на Украину
© globallookpress.com
"Пока я президент Хорватии, я не подпишу документ, чтобы хорватские солдаты присутствовали на Украине. Миссия НАТО по обучению солдат на Украине - это глупость, такого не существует. Любое вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией, то есть отправка и развертывание солдат для обучения украинцев - это военная активность. Это моя позиция. Я однозначно против этого", - заявил Миланович.

Слова Милановича прозвучали на фоне предстоящего саммита государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине, на который также должен прибыть Владимир Зеленский.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможности для вступления Украины в НАТО отсутствуют, за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство стран-членов Североатлантического альянса.

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