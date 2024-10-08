Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Москве выступил за восстановление «семьи СНГ» в ее прежнем составе. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что считает хорошим развитием событий, если бы в «семью СНГ вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдавии и одумались власти Украины».

«Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — добавил он.

По мнению Лукашенко, страны должны дорожить тем, что они имеют в Содружестве. Он указал, что те, кто остался в нем, сейчас показывают приличные результаты, не потеряли управления своей страной и остаются полноценными субъектами международных отношений.