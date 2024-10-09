Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава белорусского государства прибыл в Москву 7 октября, вечером в преддверии официального саммита лидеров стран СНГ он принял участие в неформальной встрече президентов, а 8 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.

В последний день рабочего визита в Кремле состоялась встреча Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. В мероприятии приняли участие и члены делегаций с обеих сторон.

По завершении встречи состоялась торжественная церемония награждения Лукашенко высшей государственной наградой России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.