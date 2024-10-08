Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Компетентные органы Латвии, Канады и Швейцария отклонили запросы российской стороны о правовой помощи. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сопроводило свой решение подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.

В российском ведомстве сообщили, что иностранные государства отказали в исполнении 27 запросов.

Также отклонены просьбы о выдаче граждан России, обвиняемых в совершении преступлений. Из 67 российских запросов по 14 отказ мотивирован политикой компетентными органами Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии, Чехии. По 19 запросам иностранные государства вообще не указали причины отказов.

Вместе с тем ряд стран продолжают сотрудничать с Россией в борьбе с криминалом, отметили в Генпрокуратуре. За восемь месяцев были выданы 120 обвиняемых, исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам компетентными органами Черногории, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, Греции.

31 августа сообщалось, что Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ)