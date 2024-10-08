Харрис: Иран является главным противником США

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис считает Тегеран основным противником Вашингтона и стремится не допустить получение Ираном ядерного оружия. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, какую страну она считает основным противником США, Харрис ответила: "Я думаю, очевидно, на ум приходит одна. Это Иран. На руках Ирана кровь американцев".

По словам Харрис, США "нужно обеспечить, чтобы Иран никогда не получил возможность стать ядерной державой". "Это один из ключевых приоритетов для меня", - подчеркнула вице-президент США.

На вопрос о том, предприняла бы она военные действия в случае создания Ираном ядерного оружия или нет, Харрис ответила: "Я не буду сейчас говорить о гипотетических вопросах".