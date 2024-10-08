Белый дом отрицает связь зарубежных визитов Байдена с выборами в США

Американская администрация утверждает, что предстоящие визиты президента США Джо Байдена в Германию и Анголу не связаны с ноябрьскими выборами в стране и не служат интересам Демократической партии, которую он представляет.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Байден едет за рубеж до выборов в США, намеченных на 5 ноября, исключительно потому, что срок его пребывания на посту главы государства стремительно заканчивается.

"Времени немного. <...> Три месяца пролетят [быстро]. <...> Три месяца - это немного времени. Это правильный период для поездки, для того, чтобы сделать данное дело", - сказала официальный представитель нынешнего американского лидера, полномочия которого истекут в январе 2025 года. "Все это очень важно для наших отношений с партнерами, а также для того, что мы пытаемся сделать ради американцев", - полагает Жан-Пьер.

С ее точки зрения, визит Байдена в ФРГ, который должен состояться позднее на текущей неделе, станет "мощным символом" двустороннего партнерства.

"Этот визит подчеркнет глубокую приверженность трансатлантической безопасности, решительную поддержку, если думать об Украине и самообороне Украины. Это станет крупной частью визита", - считает представитель Белого дома.

По ее словам, президент США среди прочего затронет во время посещения Германии тему выполнения сторонами обязательств в рамках НАТО, в том числе по поддержке Киева.

"Что касается Анголы, то будет двусторонняя встреча [с руководством этой африканской страны]. Это говорит об отношениях Америки и Африки, которые мы хотим укреплять", - добавила Жан-Пьер. При этом пресс-секретарь отрицала, что турне, намеченное на 10-15 октября, может быть отменено. "Ни о каких изменениях в графике президента мне не известно. Президент с нетерпением ждет этой поездки", - сказала представитель Белого дома, которая, как выяснил телеканал ABC News, получила повышение, став по совместительству одним из старших советников президента.

Не исключено, что речь идет о последней поездке Байдена в Европу, если принимать во внимание оставшееся у него на президентском посту время. Возможно, в ноябре он посетит саммиты Группы двадцати в Бразилии и АТЭС - в Перу.