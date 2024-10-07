Молдавия сократила число избирательных участков в России с пяти до двух к президентским выборам 20 октября, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС.
Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.
"ЦИК констатирует невозможность организации выборов на участках №38/196, №38/197, №38/198 (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ханты-Мансийске - прим. ТАСС). <…> Документы для организации выборов на этих трех участках должны быть уничтожены", - зачитала постановление председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.