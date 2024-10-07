Молдавия сократила число избирательных участков в России с пяти до двух к президентским выборам 20 октября, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС.

Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.