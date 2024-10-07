Парламент Эфиопии избрал нового президента

Парламент Эфиопии на совместном заседании обеих палат избрал нового президента страны. Им стал министр иностранных дел Тайе Ацке-Селассие, сообщил телеканал Fana. Он сменил Сахле-Ворк Зевде, которая находилась на этом посту с октября 2018 года.

Сахле Ворк-Зевде была первой в истории Эфиопии женщиной-президентом. Согласно конституции африканской страны, президент является главой государства, однако реальная власть концентрируется в руках премьер-министра, опирающегося на парламентское большинство. С 2018 года этот пост занимает Абий Ахмед. Президент наделен представительскими функциями.