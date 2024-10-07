Британский король временно прервет лечение от рака

Король Великобритании Карл III временно прервет курс лечения от онкологического заболевания, чтобы посетить встречу глав правительств британского Содружества. Об этом пишет газета Daily Mail.

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По данным издания, приостановить лечение от рака монарху разрешили королевские медики: это нужно, чтобы Карл III смог посетить Австралию и Самоа. Во второй половине октября король приедет в Канберру и Сидней, а затем отправится на встречу глав правительств государств Содружества.

Отмечается, что лечение Карла III возобновят, как только он вернется в Британию.

О том, что у британского монарха нашли рак, Букингемский дворец сообщил в феврале текущего года. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

В сентябре сообщалось, что здоровье короля оценивается докторами положительно, болезнь не прогрессирует.