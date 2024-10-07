Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис «неумной» из-за ее заявлений о дискриминации американок. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее Харрис выступила против законодательных инициатив, запрещающих аборты. Она предложила судье Верховного суда США ответить на вопрос, существует ли закон, дающий правительству право принимать решения, которые касаются мужского организма. Ответ был отрицательным.

Пользователь X, американский изобретатель Палмер Лаки возразил, что каждый американский мужчина обязан зарегистрироваться для возможного призыва в армию. Невыполнение этого требования считается преступлением, которое карается штрафом в 250 тысяч долларов, пятью годами тюремного заключения и пожизненной потерей права на государственные пособия, заявил Лаки.

«Она просто неумна. На самом деле. Серьезно», - написал Маск в комментариях к посту Лаки.

Ранее Маск посетил предвыборный митинг кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа в Батлере, городе, где была совершена попытка покушения на Трампа. В последнее время Маск активно выступает против политиков-демократов и поддерживает Трампа. Кандидат-республиканец пообещал, что в случае победы предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации.