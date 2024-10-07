В ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение

Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» страна никогда не вступит в политическое объединение.

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Его слова приводит портал Sova.

«Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский Союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского Союза», — сказал Герчинский.

Он выразил надежду, что после парламентских выборов Грузия вернется «к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе». Он подчеркнул, что при нынешней руководящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского Союза.

В июне этого года Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иностранных агентах.

В документе говорится, что принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.