Орбан надеется на приход правых сил к власти в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что правые политические силы придут к власти в европейских странах, включая Францию и Польшу.

"Сейчас мы укрепляем европейскую партию "Патриотов" (правоконсервативную фракцию Европарламента "Патриоты за Европу" - прим. ТАСС) и движемся вперед по пути объединения правых сил в Европе. <...> Под конец борьбы [правый] поворот совершит Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе", - написал он в X (ранее Twitter).

По оценкам политика, после укрепления правых сил в европейских странах им удастся прийти к власти на уровне ЕС.

Кроме того, венгерский премьер напомнил, что правые силы победили на выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также сформировали правительство в Италии.

30 сентября Орбан поздравил с победой на парламентских выборах выступающую против санкций в отношении РФ Австрийскую партию свободы (АПС), назвав такой исход голосования "еще одной победой "Патриотов за Европу". Согласно данным МВД Австрии, АПС получила 28,9% голосов и 57 мест в парламенте из 183. На втором месте находится правящая Австрийская народная партия (АНП) с 26,3%. Социал-демократы (СДПА) впервые опустились на третье место, получив 21,1%. Четвертое место получила "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) с 9,1%. На пятом месте расположились "Зеленые", которые входят в нынешнюю правящую коалицию, с 8,2% голосов.