Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина

Бывшая президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри в интервью Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.

Экс-глава Индонезии и руководитель крупнейшей партии страны PDI-P подчеркнула, что знает политика «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

Сукарнопутри отметил, что во время ее пребывания на посту президента в 2001-2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество стран значительно расширилось — была подписана декларация о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии посредством закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники.

Кроме того, экс-президент положительно охарактеризовала Путина как президента России.