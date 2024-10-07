Куба уже подала заявку на получение в БРИКС партнерского статуса

Куба уже направила официальную заявку на получение в БРИКС партнерского статуса. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

"Куба проявляет интерес к подключению к работе объединения БРИКС, - отметил дипломат. - Более того, они уже подали официальную заявку российской стороне на получение партнерского статуса, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС".

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"Интерес у кубинцев есть, и соответствующая заявка оформлена", - подчеркнул Коронелли.

Он также подтвердил, что у президента Кубы Мигеля Диас-Канеля есть приглашение принять участие в расширенной встрече в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" саммита БРИКС.

"У президента Кубы есть приглашение, ожидаем его Казани в период с 22 по 24 октября", - сказал Коронелли.

Посол РФ в Гаване напомнил, что в этом году кубинские представители приняли участие в ряде разнопрофильных мероприятий, которые проходили по линии БРИКС в расширенном формате.