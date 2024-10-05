Лукашенко обратился с призывом к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в празднике, посвященном сбору урожая. В ходе прошедшего в Микашевичах мероприятия глава государства обратился к белорусам с призывом выстоять, не допустить, чтобы страна стала полем битвы, пишет БЕЛТА.

Президент заметил, что многие аграрии лучше, чем правительство, понимают, что лучше работать на родной мирной земле.

«Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша республика не стала полем битвы сильных мира сего», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что следует жить дружно, беречь межрелигиозный и межнациональный мир. Он добавил, что мир «дорого достался» белорусам.

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Кроме того, Лукашенко попросил граждан страны не обижать ни украинцев, ни россиян в том случае, если они «приезжают в страну с добром».