Экс-депутат Европарламента предложил отправить Столтенберга на Украину

Отставного генсека НАТО Йенса Столтенберга нужно отправить воевать на Украину, считает экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

На своей странице в социальной сети Х (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) политик написал: "Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с простыми украинцами, которые погибают за глупую прокси-войну США и НАТО".

Днем ранее Столтенберг в интервью газете Financial Times сославшись на опыт советско-финской войны, намекнул, что Киеву стоит подумать над территориальными реалиями. Другими словами, признать территории, отошедшие к России.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

Пост генсека НАТО Йенс Столтенберг покинул 1 октября. Напомним, что он дольше всех своих предшественников занимал его - 10 лет. Столтенберга сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.