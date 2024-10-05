В США обвиняют Нетаньяху во вмешательстве в выборы

Члены Демократической партии США подозревают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может вмешиваться в американские выборы, потенциально влияя на голоса американских евреев и избирателей арабского происхождения. Об этом пишет газета Hill.

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«Демократы подозревают, что Нетаньяху пытается повлиять на гонку Трампа и Харрис», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова сенатора Криса Мерфи (демократа от Коннектикута), члена сенатского комитета по международным отношениям, который подчеркивал: «вполне возможно, что израильское правительство не подпишет никакого дипломатического соглашения до американских выборов в качестве потенциального средства попытки повлиять на результат».

Издание обращает внимание, что наблюдается существенное снижение поддержки администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по сравнению с 2020 годом, когда Байдена поддержали 59% арабо-американских избирателей.

Высокопоставленный помощник демократа в сенате поддержал заявление Мерфи, отметив, что Нетаньяху уже давно имеет репутацию «вмешивающегося» в американскую политику.

«Я ни на минуту не сомневаюсь, что Биби (Нетаньяху — прим. ред.) делает это не только для того, чтобы повлиять на внутренние выборы. Я думаю, он думает, что сможет повлиять на голоса евреев, но он может повлиять и на голоса американцев арабского происхождения», — сказал неназванный чиновник.

5 октября военно-воздушные силы Израиля в течение дня нанесли серию новых ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.