Экс-генсек НАТО рассказал о нарушенном обещании при выводе войск из Афганистана

Бывший генсек НАТО рассказал о нарушенном обещании при выводе войск из Афганистана
Североатлантический альянс не смог сдержать данное жителям Афганистана обещание, что военнослужащие НАТО покинут страну только при условии, что представители исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) туда не вернутся. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times (FT).
«Это личное, потому что я встретил так много афганских женщин, членов парламента, журналистов, которые умоляли нас остаться. Я сказал им: "Наш отъезд из Афганистана обусловлен определенными условиями. Мы уйдем только тогда, когда будем уверены, что афганцы смогут защитить свою страну и гарантировать, что талибы не вернутся"», — сказал он.
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На слова журналиста о том, что альянс нарушил свое обещание и вывел войска, Столтенберг ответил утвердительно.
«Да. Такова реальность», — добавил бывший генсек блока.