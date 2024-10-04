Румыния попросила ЕК ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины

Глава минсельхоза Румынии Флорин Барбу призвал Еврокомиссию вмешаться в связи со значительным увеличением импорта в страну продукции украинского птицеводства.

© Газета.Ru

Об этом сообщило агентство Agerpres.

«Необходимо вмешательство Еврокомиссии в связи с импортом яиц и птицы с Украины», — сказал Барбу.

Он обратил внимание, что румынским фермерам предъявляются условия по развитию птицеферм. Это предполагает более высокие затраты на производство, нежели в странах за пределами Евросоюза.

Незадолго до этого с аналогичной просьбой в Еврокомиссию обратилась Болгария. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, за первое полугодие Болгария импортировала более 2600 тонн яиц.

15 августа сообщалось, что в Ассоциации промышленного птицеводства Болгарии призвали правительство запретить импорт яиц с Украины хотя бы на 120 дней.