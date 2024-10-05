Байден оценил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке

США затрудняются утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке получится избежать. С такой оценкой выступил президент страны Джо Байден, его слова приводятся на сайте Белого дома.

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По словам американского лидера, Штаты делают «очень многое», чтобы избежать эскалации. «В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», — отметил Байден.

Байден не рекомендовал Израилю удары по иранским нефтяным объектам

При этом политик уточнил, что при наличии у Ирана «столь нерациональных прокси-сил», как ливанское движение «Хезболла» и хуситы, «говорить о чем-либо с уверенностью сложно».

Ранее появилась информация о том, что США на фоне операций Израиля против движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана. Так, в администрации Байдена полагают, что Вашингтон в свете операций Израиля может попытаться снизить влияние ливанского движения в политической системе страны.