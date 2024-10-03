СМИ сообщили о проблемах со здоровьем Трампа

Американская газета New York Times сообщила, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщает источник, Трамп скрывает свое состояние здоровья, хотя оно вызывает беспокойство. По мнению медицинских экспертов, Трамп как минимум близок к ожирению и имеет повышенный уровень холестерина в крови. При этом самые актуальные медицинские данные о состоянии Трампа датированы 2018 годом, когда он еще выполнял обязанности президента.

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«Если он победит, Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медицинские эксперты: связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста», — сообщает издание.

Ранее Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис.