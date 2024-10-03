Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Отступление ВСУ из Угледара было правильным решением, позволило сохранить жизни военнослужащих, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет РБК.

Ранее о взятии Угледара сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что город был освобожден в четверг, 3 октября, в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток»

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их [украинских солдат] жизнь, потому что они важнее любых застроек», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заметил, что НАТО не готово сбивать российские ракеты над Украиной.

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По данным портала, город находится в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. Он является важным с логистической и стратегической точек зрения. Кроме того, в нем была выстроена мощная система обороны.

В российских силовых структурах отметили, что взятие Угледара позволяет обезопасить подходы к Мариуполю и ж/д сообщение на юге ДНР.