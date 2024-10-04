Столтенберг рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что сожалеет, что Украина не получила от альянса больше оружия. Об этом он заявил в беседе с британской газетой Financial Times.

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«Если я о чем-то и сожалею, и теперь вижу это гораздо яснее, так это о том, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше», - подчеркнул бывший генсек НАТО.

По словам Столтенберга, реальность 2022 года была такова, что с самого начала был сформулирован подход НАТО к украинскому кризису: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.

Бывший генеральный секретарь также отметил, что у Европы слишком мало вооружений, возможностей и войск в состоянии повышенной готовности.

Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск

Как признался Столтенберг, большая часть разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским после начала СВО была о бесполетной зоне над Украиной.

«Он хотел создать бесполетную зону. А я не смог ему ее предоставить», - подчеркнул экс-генсек НАТО.

До этого гражданин Франции и автор книги об участии Запада в украинском кризисе Патрик Пазен подал иск против Столтенберга за участие в разжигании конфликта на Украине.