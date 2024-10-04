Оценены шансы Израиля на успешную операцию против ядерных объектов Ирана

Израиль вряд ли сможет самостоятельно провести успешную операцию против ядерных объектов Ирана. Такое мнение выразила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

По их словам, без содействия Вашингтона гипотетический одиночный удар Тель-Авива по иранским ядерным объектам "был бы крайне рискованным и в лучшем случае только задержал бы реализацию программы" Тегераном. От Израиля до основных ядерных баз Ирана более тысячи миль, и чтобы добраться до них, израильским самолетам пришлось бы пересечь суверенное воздушное пространство таких государств, как Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Сирия, и, возможно, Турция.

Кроме того, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса (CRS) США, перелет самолетов израильских ВВС к целям и обратно потребовал бы "использования всех возможностей Израиля по дозаправке в воздухе и не оставил бы практически никакого права на ошибку". По оценке CRS, для операции понадобилась бы почти 100 самолетов.

Однако самой большой проблемой для Тель-Авива стало бы уничтожение двух основных объектов по обогащению ядерного топлива в Иране. Предприятие в Натанзе находится глубоко под землей, а второй по величине завод в Фордо расположен под скальными породами. Для их уничтожения потребуется оружие, способное пробить несколько десятков метров скалы и железобетона.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть была перехвачена. Израильский Генштаб пообещал "выбрать время" и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.