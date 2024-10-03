Ливан запросил помощь у России

Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке, Москва уже совершает "много звонков" по миру. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

"В ходе встреч я просил активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая площадку ООН и другие международные организации, - сказал дипломат. - Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения".

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Посол напомнил, что недавно глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб встретились в Организации Объединенных Наций (ООН). "И они также обсудили ситуацию в Ливане. Также он (Лавров - прим. ТАСС) проинформировал нашего министра о готовности России приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, в частности, в Ливане", - указал ливанский посол.