Самолет МЧС эвакуировал из Ливана десятки россиян

Спецборт МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян - членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана, передает корреспондент ТАСС.

На борт самолета Ил-76 после разгрузки гуманитарной помощи поднялись члены семей сотрудников российского посольства: дети и женщины, включая беременных на последних сроках. В полете их будут сопровождать психологи и медики МЧС.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, эвакуация проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября.