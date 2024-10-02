В немецком Гамбурге перекрыли пути из-за пассажира с лихорадкой Марбург

Полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города — правоохранители подозревают, что в одном из поездов прибыл студент-медик из Руанды, который заражен вирусом Марбурга. Об этом сообщает издание Hamburger Morgenpost со ссылкой на правоохранителей.

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«Один человек <…> прибыл на скором поезде ICE, предположительно он заражен вирусом Марбурга», — говорится в статье.

По информации издания, пассажир приехал из Франкфурта, куда ранее прилетел рейсом из Руанды. У мужчины поднялась температура, при этом в Руанде он контактировал с человеком, который болеет лихорадкой Марбурга.

К зданию вокзала прибыла специальная машина скорой помощи, оборудованная для перевозки пациентов с опасными инфекциями.

Еще в марте россиян предупредили о вероятности новой пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала лихорадки Эбола, Марбург и Ласса «эпидемиологическими рисками».

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, — тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.