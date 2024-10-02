Папа Римский объявил 7 октября днем молитвы за мир

Папа Римский Франциск объявил, что вознесет молитву Богоматери в крупнейшем посвященном ей соборе Рима с просьбой о мире.

По завершении мессы на площади Святого Петра по случаю открытия синода епископов он призвал всех 7 октября присоединиться ко дню "поста и молитвы за мир".

"Обращаясь к заступничеству Пресвятой Девы Марии, чтобы она даровала мир, в следующее воскресенье [6 октября] я пойду в базилику Санта-Мария-Маджоре, где прочту молитву. Прошу всех вас, участников синода, присоединиться ко мне. На следующий день, 7 октября, прошу всех посвятить день посту и молитве за мир", - приводит слова понтифика служба печати Святого престола.

Франциск неоднократно призывал к перемирию на Ближнем Востоке, выражал озабоченность расширением конфликта, отмечая, что любая защита должна быть соразмерна, иначе выходит за рамки морали. На постоянной основе он в своих проповедях упоминает Палестину, Израиль, Украину, Мьянму, Судан, призывая к миру.