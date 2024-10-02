Саакашвили сделал признание о предложении Саркози в 2008 году

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что отказался в 2008 году от предложения бывшего президента Франции Николя Саркози включить в план урегулирования конфликта в Южной Осетии пункт о статусе спорных территорий.

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"В 2008 году, проездом через Москву, к нам прилетел президент Франции Николя Саркози, который привез шестипунктовый план, где шестой пункт был добавлен по требованию России и был следующего содержания - "Статус спорных территорий Абхазии и Южной Осетии должен быть определен в результате будущих международных переговоров", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как отмечает Саакашвили, ответ грузинской стороны на предложение Саркози был твердым - "Первое - территории не являются спорными. Второе - их статус решается внутри Грузией и в ее составе, и мы не допустим "косовизации" нашей земли". По словам Саакашвили, Саркози пригрозил ему в ответ на это - "Миша, если ты не примешь этот пункт, я отсюда улечу и завтра Путин тебя убьет", но он отказался подписывать этот пункт. Спустя несколько часов спора, как утверждает Саакашвили, позвонил тогдашний президент России Дмитрий Медведев и согласился на то, чтобы убрать этот пункт из договора.

Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт произошел в августе 2008 года после того, как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 12 августа 2008 года при посредничестве Саркози Грузия и Россия заключили договор о прекращении огня, известный, как план Медведева-Саркози, состоящий из 6 пунктов. Он предусматривал отказ всех участников конфликта от применения силы, полное прекращение всех военных действий, возвращение грузинской армии в места постоянной дислокации, а российской армии на линию, предшествовавшую началу боевых действий, свободный доступ к гуманитарной помощи и начало международных дискуссий по вопросам безопасности Южной Осетии и Абхазии.

26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.