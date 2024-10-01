Бывшему президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер отпраздновал свое 100-летие. Таким образом, он побил собственный рекорд, снова став самым долгоживущим из американских президентов. Впервые Картер побил этот рекорд еще в 2019 году, когда политик обошел по продолжительности жизни бывшего президента Джорджа Буша-старшего — тот скончался в возрасте 94 лет.

Джимми Картер пришел в политику в 1950-е годы, став членом партии Демократов. Через 12 лет он был избран в Сенат штата Джорджия, в 1971 году занял пост губернатора штата, а уже в 1976 победил на выборах президента.

Период правления Картера стал временем серьезного ухудшения отношений между США и СССР, которое было обусловлено вводом советской армии в Афганистан. Кроме того, именно администрация Картера организовала бойкот Олимпиады-1980 в Москве. В том же году полномочия Картера подошли к концу — он попытался переизбраться на второй срок, но проиграл выборы Рональду Рейгану.

После этого Картер ушел из политики и занялся благотворительностью. С 2023 года бывший президент проживает в хосписе родного города Плейнс в Джорджии. В последний раз Картер выходил на публику в прошлом году, когда умерла его жена Розалин, на которой он женился в 1946 году.

Летом 2024 года в американских СМИ стали распространяться новости о том, что бывший политик скончался за несколько месяцев до своего юбилея. Позже в центре Картера опровергли эту информацию, назвав ее ложной. Как выяснили в редакции телеканала Fox News, новость появилась благодаря «крайне правой политической активистке» Лоре Лумер. При этом сама Лумер через какое-то время также опровергла информацию о смерти Картера.