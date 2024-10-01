В Беларуси ожидают с визитом председателя КНР

Председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина ожидают с визитом в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 1 октября во Дворце Независимости на церемонии вручения верительных грамот послам девяти иностранных государств.

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Он подчеркнул, что Китай для Беларуси всегда был и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером.

"Между Минском и Пекином достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного сотрудничества", - констатировал президент Беларуси, обратив внимание на тот факт, что в условиях мировой политической напряженности обе страны смогли вывести двусторонние отношения на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. "Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу - председателю КНР Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в удобное для него время", - сказал Лукашенко, обращаясь к главе дипломатической миссии.

Словом, у десятимиллионной Беларуси нет недружественных народов и второстепенных стран, дал понять президент, принимая верительные грамоты у послов Алжира, Бурунди, Доминиканской Республики, Китая, Казахстана, Кувейта, Мавритании, Сербии и Уругвая, передает БЕЛТА.

Двери республики, подчеркнул Лукашенко, несмотря на возрастающие вызовы и угрозы, всегда остаются открытыми для гостей.

"Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой", - подчеркнул он. Красноречивое свидетельство, по его словам, - "безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, установленный этим летом".

Вместе с тем он с сожалением признал, что мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение.

"Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения - душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, - заметил Лукашенко. - Тем не менее, мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости".

Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником является, по словам белорусского руководителя, и дружественный Казахстан. Он обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по его словам, свидетельствуют и ежегодный миллиардный товарооборот, и успешные проекты в промышленной кооперации.

Президент Беларуси в очередной раз высказал слова благодарности главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку, оказанную РБ во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

Обращаясь к высокопоставленным дипломатам, белорусский лидер выразил надежду на то, что у них уже была возможность познакомиться с Минском и его достопримечательностями, пообщаться с людьми и узнать историю белорусского государства.