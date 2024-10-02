ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным

Сегодня днем Парламентская ассамблея Совета Европы признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа политическим заключенным. За соответствующую резолюцию проголосовали 88 делегатов, против - 13. Еще 20 воздержались.

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В минувший вторник Джулиан Ассанж дал показания перед Комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека. Это стало его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы, а также первыми официальными показаниями по его делу о задержании и осуждении.

Во время выступления основатель WikiLeaks заявил парламентариям, что свободен, потому что признал себя виновным в получении информации от источника и информировании общественности. Также он рассказал о преследовании со стороны США.

Напомним, в июне этого года Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы после сделки с американской прокуратурой о признании вины в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США. В итоге основатель WikiLeaks был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой.