Приднестровье потребовало от Молдавии извинений за развязывание конфликта

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в беседе с Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году.

© РИА Новости / Максим Блинов

«В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости», — напомнил он, в качестве примера приведя Германию.

Премьер Молдавии в ООН призвал к выводу войск РФ из Приднестровья

Как считает Игнатьев, официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта в том числе было бы шагом в верном направлении.

«Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева», — подчеркнул он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае, если споры с Приднестровьем решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в Евросоюз «на десять или 20 лет». При этом она сообщила о желании интегрироваться «всем вместе».