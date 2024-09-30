Боррель сообщил, чем грозит военная интервенция в Ливан

Военная интервенция в Ливан заметно усложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке, приводит ТАСС заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По его мнению, подобного развития событий необходимо избежать любыми способами.

Любая военная интервенция драматически ухудшит ситуацию, и этого необходимо избежать, — отметил представитель ЕС.

Члены европейского объединения также настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН по вопросу вторжения в Ливан. Из-за наземной операции Израиля около 1 млн человек уже пытаются покинуть страну, в том числе через Сирию, констатировал Боррель.

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Ранее израильская армия объявила закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном. Речь шла о районах Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади. Армия обороны Израиля также расширила географию ударов по ливанской территории. Танки и артиллерия ЦАХАЛ вели огонь по новым районам ближневосточной страны.

До этого президент США Джо Байден выразил беспокойство по поводу возможного проведения наземной операции Израиля в Ливане. По мнению главы Белого дома, в зоне конфликта нужно немедленно установить режим прекращения огня для стабилизации обстановки.