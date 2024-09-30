Боррель обвинил  Венгрию в нарушении единства Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Венгрию в том, что она нарушает единство альянса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борреля, присоединение Венгрии к китайско-бразильской инициативе по Украине идет вразрез с позицией Евросоюза по следованию «формуле мира» Владимира Зеленского. Он также выразил свое разочарование в этом решении венгерских властей.

«К сожалению, в этом вопросе в ЕС больше нет единства после того, как одна из стран, Венгрия, открыто сделала выбор в пользу поддержки китайско-бразильской инициативы», — заявил Боррель.

Напомним, что ранее Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине.