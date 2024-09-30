Грузинские власти заявили о возможности пересмотра двусторонних отношений с США, если американцы продолжат поддерживать местную оппозицию. В правящей партии считают, что Запад нацелен на осуществление государственного переворота.

© public domain

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не смог посетить прием, устроенный Джо Байденом в честь 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя он получил приглашение всего за три дня до мероприятия, оно было отменено в последний момент. Кроме того, США отвергли любые встречи с делегацией из Тбилиси. Посольство США в Грузии объяснило это своей позицией против "антидемократической" политики и дезинформации о действиях Вашингтона.

Это несерьезно. Они прислали приглашение три дня назад, а потом отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для нее он не имеет, — отметил Кобахидзе.

Премьер добавил, что если Вашингтон не изменит свою позицию в отношении грузинского руководства, то им придется переосмыслить текущее положение дел.

Американо-грузинские отношения ухудшились с начала конфликта, и в последние месяцы этот процесс стал особенно стремительным. Вашингтон наложил финансовые и визовые санкции на 64 человек, по обвинению в "подрыве демократии", из-за скандального закона об иноагентах. Десять дней назад Кобахидзе выразил американскому послу Робин Данниган обеспокоенность, предупредив о том, что "США подошли к критическому пределу". В ответ он услышал, что Белый дом продолжит поддерживать грузинский народ, в то время как его правительство ведет страну к изоляции.

С трибуны Генассамблеи премьер-министр Кобахидзе вновь подтвердил свою полную поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что 20 процентов Грузии находятся под оккупацией (это касается Абхазии и Южной Осетии). Он воспользовался моментом, чтобы обратиться к жителям Абхазии и региона Цхинвали, подчеркивая, что все действия, которые предпринимаются, направлены на помощь народу, с надеждой на совместное будущее в единой, счастливой и процветающей стране.

Таким образом, он поддержал призыв Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта», к извинениям перед осетинами за события войны 2008 года. Кобахидзе убеждён, что только восстановив разрушенные связи, можно достичь объединения.

Он также выразил надежду на вступление в Европейский Союз к 2030 году. Тем не менее, в беседе с грузинскими журналистами премьер акцентировал, что приоритетной задачей правительства должно оставаться восстановление территориальной целостности, а не евроинтеграция, которую использует Запад. О России он, однако, предпочёл умолчать, избегая критики Москвы в преддверии парламентских выборов, когда партия настойчиво предупреждает о возможных последствиях смены власти. Опросы показывают, что рейтинг правящей партии превышает 60 процентов.

Выборы запланированы на 26 октября. Мэр Тбилиси, Каха Каладзе, уверен, что кампанию против "Грузинской мечты" ведут "некоторые иностранные посольства".

"Мы положим конец агентуре и существованию тех предателей, которые вредят стране и ее европейскому будущему. У нас будут мир и экономическое развитие. Наше правительство приведет Грузию в Евросоюз", — заявил Каладзе.

Он отметил, что западная критика в адрес "Грузинской мечты" возникла исключительно из-за ее отказа открывать второй фронт против России.

Владимир Евсеев, руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, считает, что шансы на беспорядки после выборов достаточно высоки. Прозападные силы попробуют захватить власть именно таким образом, поскольку легальные методы для них окажутся недоступны.

По его словам, порядка половины населения поддерживает "Грузинскую мечту", тогда как оппозиция разрозненная. Они не смогут выиграть выборы, но могут попытаться организовать что-то похожее на Майдан. Их поддержат действующий президент страны, уроженка Франции Саломе Зурабишвили, которая, как ожидается, вскоре утратит свои полномочия, и Запад, намеревающийся превратить Тбилиси в новый антироссийский оплот.

Евсеев добавил, что недавние действия США служат попыткой давления и подготовки к возможным протестам. Если грузинский Майдан потерпит неудачу, Запад будет вынужден отступить, поскольку сохранять свое влияние в Южном Кавказе для американцев крайне важно. Грузия может дистанцироваться от Вашингтона, но стать пророссийской ей помешают независимость Абхазии и Южной Осетии.