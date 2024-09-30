Владимир Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес Китая и Бразилии в связи с тяжелым положением Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Украинский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН подверг критике КНР и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению Джонсона, у ВСУ нет никаких шансов на победу, боевые действия уже фактически проиграны.

«Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг и не понимает, что она мертва», — подчеркнул аналитик.

Напомним, что Пекин, Астана и Бразилиа последовательно выступают за разрешение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке дипломатическим путем, предлагают пути решения проблем, проводят переговоры с представителями сторон.