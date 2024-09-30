Премьеру "Никсона в Китае" можно смотреть онлайн

Премьеру оперы Джона Адамса "Никсон в Китае" в венгерской Национальной опере показывает онлайн интернет-портал OperaVision. Это произведение, пользующееся возрастающей популярностью, впервые предстало перед слушателями в 1987 году и с той поры не сходит со оперных сцен западного полушария.

Его сюжет был навеян актуальными событиями: в феврале 1972 года американский президент Ричард Никсон отправился в Китай, чтобы встретиться с Мао Цзэдуном. В разгар войны во Вьетнаме и холодной войны эта встреча стала поворотным моментом в китайско-американских отношениях. Опера "Никсон в Китае" обращается к политической оттепели, спровоцированной так называемой "дипломатией пинг-понга": все началось с приглашения американских игроков в настольный теннис к их китайским коллегам за год до визита президента. Композитор Джон Адамс сделал это событие современной истории темой своей первой оперы.

Ее музыка завораживает: ритмические пульсации и беспрерывно повторенные мелодические обороты, характерные для минимализма, сочетаются с лирикой классического стиля и эффектными массовыми хоровыми сценами.

Это не политический плакат. Либреттист Элис Гудман трактует своих исторических персонажей как реальных людей. На сцене фигурируют Никсон и Мао, супруга президента Пэт, Генри Киссинджер, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай; высокие гости посещают представление балетной труппы "Красный женский отряд".

Спектакль Национальной оперы Венгрии поставили режиссер Андраш Алмаши-Тот и дирижер Гергеи Вайда. В партии Никсона - бас-баритон Кароли Семереди, Мао - тенор Золтан Ньяри.

Постановщик спектакля Андраш Алмаши-Тот говорит о "Никсоне в Китае":

"Эта опера касается важнейшей проблемы в Европе и в мире: как ужиться друг с другом? Как могут сосуществовать столь разные политические, расовые, религиозные и этические взгляды, различные культуры, различные точки зрения? Способны ли мы принять что-то незнакомое (не нужно любить, достаточно принять) - ведь есть нечто куда более важное - наша общая цель. Отношение к неизвестному как к чуждому всегда вызывало так много проблем в мировой истории. Визит Никсона в Китай является прекрасным примером: две нации - непостижимые и противоположные - тянутся друг к другу; сосуществование возможно, даже если ваше мировоззрение совершенно разное".

Опера исполняется на английском языке с субтитрами на английском и венгерском.

По традиции спектакль выложен на сайте OperaVision для бесплатного просмотра и будет доступен в течение полугода.