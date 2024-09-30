Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, призвав стороны к примирению.

"Мы должны вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Мы все правильно должны проанализировать. Мы тоже допускали ошибки (в отношении Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС) и хотим сделать шаги для взаимного примирения. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире. Мы хотим этого достичь миром, а не войной, злом, как это представляет радикальная оппозиция", - сказал Каладзе грузинским журналистам.