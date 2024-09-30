Харрис считает, что Трамп не решит проблему нелегальной миграции в США

Вице-президент США Камала Харрис считает, что ее оппонент в борьбе за высший государственный пост республиканец Дональд Трамп использует проблему нелегальной миграции исключительно в предвыборных целях и не способен ее решить. С такой оценкой она выступила в воскресенье на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада).

По словам Харрис, миграционный кризис на южной границе США нельзя рассматривать в отрыве от проблемы контрабанды с территории Мексики опиоидного синтетического анальгетика фентанила.

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"Это серьезные проблемы, и мы знаем, что Дональд Трамп их не решит", - заявила Харрис.

При этом она напомнила, что ранее республиканцы в Палате представителей Конгресса США, как отмечали СМИ, под давлением Трампа не поддержали согласованный обеими партиями в Сенате законопроект об ужесточении мер на границе. Выступление Харрис транслировалось на ее странице в X (ранее Twitter).

"Дональд Трамп не дал хода этому законопроекту, посчитав, что принятие закона лишь навредит ему, и предпочел использовать эту проблему в предвыборной гонке вместо того, чтобы решить ее", - отметила Харрис. При этом она заявила, что в случае победы на выборах намерена вдвое увеличить государственные расходы на борьбу с контрабандой фентанила.

Миграционный кризис стал одной из ключевых тем нынешней предвыборной кампании в США. Очередные президентские выборы пройдут 5 ноября. Республиканцы фактически винят демократов в резком обострении проблем, касающихся нелегальной миграции.