Абхазия назвала условия для выстраивания отношений с Грузией

Грузия должна признать Абхазию в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, чтобы начать выстраивать в будущем какие-либо взаимоотношения. Так прокомментировал МИД Абхазии высказывания генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Ранее Каладзе заявил журналистам, что власти Грузии положительно оценивают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия приветствует и будет способствовать примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Политик добавил, что после слов о готовности помочь в примирении с Сухумом и Цхинвалом было бы хорошо перейти к действенным шагам, в частности, он предложил приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.

"Ознакомились с заявлением Кахи Каладзе о том, что власти Грузии предлагают России после слов Лаврова о готовности помочь в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией перейти к конкретным мерам. В связи с этим хотелось бы напомнить грузинским политикам, что Грузии самой следовало бы урегулировать отношения с Россией, ведь как известно, между Грузией и Россией на данный момент отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому вместо того, чтобы в предвыборной гонке спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о "территориальной целостности Грузии" и прочими мифическими терминами, грузинским политикам следовало бы начать с установления дипломатических отношений с Россией",- говорится в комментарии.

Что касается взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации, то МИД Абхазии подчеркивает, что "Абхазия и РФ являются стратегическими союзниками, абхазо-российские межгосударственные отношения основаны на взаимовыгодных межгосударственных договорах и соглашениях, в том числе определяющих пребывание в Абхазии российской военной базы и совместную охрану государственной границы Республики Абхазия". "Что касается возможности выстраивания в будущем каких-то взаимоотношений с соседним государством Грузией, то наша позиция неизменна - Грузия должна признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы", - говорится в комментарии МИД Абхазии.