Проведение ежегодного саммита БРИКС в Казани превратится в триумф российского президента Владимира Путина. Западу не удалось добиться изоляции РФ, которая стала ключевым членом БРИКС. Напротив, США и Западная Европа стремительно теряют свои экономические позиции и международный вес. Об этом пишет Foreign Affairs.

«В конце октября группа стран, известная как БРИКС, соберется в российской Казани на свой ежегодный саммит. Встреча станет моментом триумфа для ее хозяина, президента России Владимира Путина, который будет председательствовать на этом собрании все более увеличивающегося блока», — пишет издание.

Отмечается, что Путин сможет заявить, что, усилия Запада изолировать Россию после начала СВО провалились. Страна не только не стала международным изгоем, но и является ныне «ключевым членом динамичной группы, которая будет формировать будущее международного порядка».

И такое послание будет не просто риторическим заявлением, свидетельством умелой дипломатии Кремля в отношении незападных стран или эгоистичного и прагматичного взаимодействия этих стран с Россией.

Foreign Affairs отмечает, что США и союзники все менее способны в одностороннем порядке формировать глобальный порядок. Поэтому многие страны стремятся повысить свою собственную автономию, обращаясь к альтернативным центрам силы.

«Эти страны стремятся расширить свои возможности и установить связи с неамериканскими инициативами и организациями. БРИКС выделяется среди таких инициатив как наиболее значимая, актуальная и потенциально влиятельная», — пишет издание.

При этом желающих вступать «в эксклюзивные клубы Соединенных Штатов и их младших партнеров», такие как «Большая семерка» или возглавляемые США военные блоки, все меньше. Незападный мир также разочарован глобальными финансовыми институтами, поддерживаемыми Вашингтоном, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк,

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия также участвует в деятельности группы, но официально не присоединилась.

Вместе эти десять стран представляют 35,6% мирового ВВП в пересчете на паритет покупательной способности (больше, чем 30,3% у «Большой семерки») и 45% мирового населения («Большая семерка» представляет менее 10%).

В ближайшие годы БРИКС, вероятно, продолжит расширяться: более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении, включая развивающиеся державы.