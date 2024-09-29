В Одессе произошла драка из-за песни на русском языке

В Одессе произошла драка молодых людей из-за песни на русском языке. Видео инцидента попало в интернет, сообщает украинское издание «Страна».

Сообщается, что вечером компания молодых людей распевала песни на русском языке, гуляя по городу. Навстречу попалась «свидомая» девушка, которой это не понравилось. Она принялась матом высказывать претензии в адрес сверстников. Те не остались в долгу. Перебранка с угрозами физической расправы переросла в потасовку с участием девушек и парней.

Ранее телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что на примере исторически интернациональной Одессы хорошо видно, что русский — это не происхождение, а культура и цивилизационный код. По словам Вассермана, русскими людьми стали прославленные деятели Одессы и Новороссии, имевшие испанское, французское и итальянское происхождение — Осип Дерибас, Александр Ланжерон, Александр Бернардацци.