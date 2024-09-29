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В Одессе молодежь начала драться из-за русских песен

В Одессе произошла драка молодых людей из-за песни на русском языке. Видео инцидента попало в интернет, сообщает украинское издание «Страна».

В Одессе произошла драка из-за песни на русском языке
© globallookpress.com

Сообщается, что вечером компания молодых людей распевала песни на русском языке, гуляя по городу. Навстречу попалась «свидомая» девушка, которой это не понравилось. Она принялась матом высказывать претензии в адрес сверстников. Те не остались в долгу. Перебранка с угрозами физической расправы переросла в потасовку с участием девушек и парней.

Ранее телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что на примере исторически интернациональной Одессы хорошо видно, что русский — это не происхождение, а культура и цивилизационный код. По словам Вассермана, русскими людьми стали прославленные деятели Одессы и Новороссии, имевшие испанское, французское и итальянское происхождение — Осип Дерибас, Александр Ланжерон, Александр Бернардацци.